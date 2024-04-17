Киев инициирует созыв заседания Совета Украина — НАТО. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам.

Он отметил, что с партнерами ведутся непрерывные переговоры по усилению возможностей Украины в защите от РФ.

«Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что одинаково должна цениться жизнь каждого человека.

«За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах — здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, — разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые «шахеды» и баллистика… О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина — НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет», — сказал Зеленский. (УНИАН)