Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в НАТО

НАТО призвала Грузию использовать все возможности для подготовки к членству в альянсе. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией. Он подчеркнул роль Грузии в усилении позиций НАТО в Черноморском регионе, который альянс считает стратегически важным для своей безопасности.

«Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе», — сказал он и отметил, что страна «достигла больших успехов в реформировании армии» и проведении «демократических реформ, укреплении демократических институтов и гражданского контроля над армией и судебных преобразованиях», а также поблагодарил Тбилиси за отправку военных для участия в миссии НАТО в Афганистане.

Прямой призыв к Грузии активизировать подготовку к вступлению в НАТО — это новый поворот в риторике Североатлантического альянса. НАТО пообещала членство Украине и Грузии еще на саммите глав государств альянса в Бухаресте в апреле 2008 года, но это решение было сформулировано абстрактно: две страны должны были пригласить, когда те будут соответствовать всем требованиям альянса. С тех пор генеральные секретари НАТО (за это время их сменилось трое), публичные выступления которых очень строго регламентированы жесткой медийной политикой блока, при всех контактах с лидерами Грузии неизменно подтверждали это решение, но акцент делали не на дальней перспективе вступления, а на необходимости развития практического сотрудничества сегодня.

«Новое сегодня заключается в том, что Грузия и НАТО работают вместе более тесно, чем когда-либо в прошлом. Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты. В наших переговорах мы подчеркиваем стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для государств НАТО. Сейчас мы изучаем, какие новые элементы мы можем добавить в наше военное сотрудничество. В частности, мы работаем над улучшением эффективности обмена данных с радаров о воздушном трафике в регионе, что хорошо для Грузии и стран НАТО», — пояснил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что Грузия и НАТО проводят совместные учения в регионе и работают над усилением своих возможностей по проведению киберопераций.(ТАСС)