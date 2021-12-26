Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — сообщили в пресс-службе альянса.

«Как подчеркнул Североатлантический совет в своем заявлении от 16 декабря по ситуации на и вокруг Украины, любой диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу действий России, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО», — отметили там.