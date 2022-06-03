Любые требования украинских властей, какими бы нереалистичными они ни были, на переговорах с Россией необходимо поддерживать. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью газете The Washington Post.

Как отмечает издание, он отверг предложение о том, что Украине следует избегать объявления таких амбициозных целей, как полный вывод ВС РФ из Донбасса и российского Крыма и др. «Они имеют право говорить, что сражаются за всю Украину», — утверждал генсек Североатлантического альянса. Многие американские должностные лица, подчеркивает газета, в частном порядке сомневаются, что «Украина сможет полностью вытеснить российские войска в ближайшей или среднесрочной перспективе, и говорят, что такие цели обрекут Киев на бесконечную войну».

По версии генсека, российская военная спецоперация на Украине может затянуться и страны Запада должны найти способ сделать свою помощь более устойчивой в долгосрочной перспективе. Столтенберг полагает, что целью альянса должна быть поддержка усилий Киева по достижению такого результата на поле боя, который в конечном итоге приведет к окончанию конфликта путем переговоров. Он добавил, что боевые действия могут легко перерасти в «неурегулированный конфликт», когда ни одна из сторон не захочет пойти на уступки, необходимые для достижения договоренности. «Мы должны быть готовы к тому, что это может затянуться надолго», — считает генсек.

При этом он отверг идею о том, что поддержка НАТО может ограничить стремления Киева к дипломатическому урегулированию. «Обеспокоенность тем, что мы оказываем им слишком большую поддержку, абсолютно неверна», — утверждал Столтенберг.