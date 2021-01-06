Беспорядки у Капитолия: сторонники Трампа прорвались в конгресс, сенат прервал заседание — ОБНОВЛЕНО

Протестующие ворвались в здание Капитолия в столице США Вашингтоне и окружили зал сената, заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд. «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри», — написал Лэнкфорд в Twitter. У здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сообщалось, что сенат США прервал заседание.

*** 23:00

Протестующие прорвались через ограждения около Капитолия в столице США Вашингтоне и вошли в одно из зданий, передает корреспондент РИА Новости. Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников Трампа, несколько человек пострадали в результате столкновений.

*** 22:55

Сторонники президента США Дональда Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, происходят столкновения между ними и полицией, передает телеканал NBC News.

«Меня и моих сотрудников попросили покинуть здание Cannon (входит в комплекс зданий конгресса )», — заявил конгрессмен Ричи Торрес.

Ранее первые возражения против утверждения итогов выборов были высказаны в конгрессе США, начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.