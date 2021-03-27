Стоит ли Азербайджану ограничить доступ к откровенно пропагандистским кремлевским СМИ? — Украинский опыт

Президент Украины Владимир Зеленский на днях ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ. Это решение коснулось интернет-издания «Лента.ру», агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2.

Речь идет о блокировке их активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Также будут применены другие ограничения, в том числе остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям к этим ресурсам.

Кроме того, в список попали портал РИА Новости Украина. А также сайты Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. Медиа-компании ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, «Звезда», «ТНТ-Телесеть», «Москва Медиа», РК Медиа, «Цифровое телевидение», «Национальная медиа группа», «Петербург», «Общественное телевидение России», «Наше Радио» оказались запрещенными на Украине.

То есть, речь идет о ресурсах, ведущих информационно-пропагандистскую войну против территориальной целостности Украины. Интересно, насколько эти ограничения действенны, какую пользу они способны принести этой стране по мнению ее руководства? Особо привлекает внимание, что тут сказано даже о запрете провайдерам предоставлять доступ к этим ресурсам. А это может оказаться результативным.

Мы помним, что похожие ограничения по ряду российских телеканалов ввели ранее и три балтийские страны.

Так может и Азербайджану, и другим постсоветским странам имеет смысл присмотреться к этому опыту и как-то ограничить доступ к откровенно пропагандистским кремлевским СМИ, формирующим в сознании потребителя искаженную картину мира, использующим для этого любые передергивания фактов, а нередко и прямую ложь?

Своим мнением по этим вопросам поделились с # известные эксперты.

Зардушт Ализаде, политолог, медиа-эксперт, в прошлом главный редактор газеты СДПА «Истиглал» (1990-98 гг.), журналист-фрилансер многих известных изданий:

— Действия президента Украины совершенно законны и логичны. Данный запрет не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова. Информационные ресурсы, попавшие под запрет, занимались не доведением информации до потребителей, а откровенной информационной войной и подрывной деятельностью против суверенной Украины. Так что и это решение, и предыдущее решение о закрытии враждебных Украине телеканалов Медведчука можно оценить, как акты самообороны Украины против пропагандистских ресурсов агрессора.

Что касается того, стоит ли Азербайджану воспользоваться практикой Украины, тут надо быть реалистом. Отношения Азербайджана и России несколько отличаются от отношений Украины и России. Наша власть сумела выстроить с Россией партнерские отношения, не полезла на рожон, выждала момент и сумела воспользоваться неудачным политическим курсом Армении, почти решив свой территориальный вопрос.

Что касается российских проармянских медиа, то, во-первых, накал их озлобленности против Азербайджана несколько ослаб, во-вторых, надо научиться вести контр-информационную политику. В этом вопросе перед медиа-капитанами Азербайджана непочатый край работы. Надо признать, что государственные медиа Азербайджана специализировались на антиоппозиционной и антидемократической деятельности.

Что касается запретов, то надо признаться, что еще до Украины азербайджанское правительство заблокировало те демократические каналы информации, которые сообщали населению о грубых нарушениях высокопоставленными чиновниками азербайджанских законов. Не думаю, что президент Зеленский вдохновлялся этим антидемократическим опытом нашей власти.

Евген Магда, украинский эксперт, директор Института мировой политики (Киев):

— Борьба против российского медиа-влияния в Украине продолжается уже не первый год. С 2014 по 2015-й было запрещено вещание большинства российских информационных каналов. А с 2017 года запрещено или существенно ограничено использование российских социальных сетей и наиболее одиозных сайтов. На первый взгляд, такие меры не дают положительного результата, но это не совсем так. По крайней мере, миллионы наших граждан просто перестали заходить в Одноклассники или ВКонтакте приходя на работу. Понятно, что полностью в современном мире заблокировать социальные сети фактически невозможно, но шаг, который был предпринят украинскими властями еще в период президентства Петра Порошенко, я в целом приветствую.

Что касается нынешних санкций против российских медиа, то они имеют под собой полные основания, поскольку это элементы государственной пропагандистской машины. Она в российском исполнении имеет фактически форму триады. Верхняя ее часть – это телеканал Russia Today, который стал частью глобального информационного пространства. Вторая часть — это агентство Sputnik, которое работает в большинстве европейских государств. И работает достаточно эффективно, имеет национальные редакции, и рассказывает о многих существующих проблемах, при этом продвигая российскую пропаганду. Третья часть – это боты и тролли, которые влияют на информационную повестку дня.

Я считаю запрет не просто обоснованным, но и таким, который стоит перенимать другим европейским государствам, поскольку в условиях гибридной агрессии живут многие из них.

В Украине идет гибридная война, поскольку гибнут наши граждане. А большинство европейских стран находится под гибридным информационным влиянием. Гибридная агрессия осуществляется именно в категории сознания, в категории восприятия существующей реальности, и в вопросе формирования параллельной искаженной реальности Россия немало преуспела.

Я знаю, что усилия по борьбе с дезинформацией, с российской пропагандой не всегда могут быть эффективными, но вместе с этим необходимо не останавливаться на достигнутом, постоянно продвигаться вперед в этом вопросе. Если европейские государства не будут использовать эти возможности, в один прекрасный момент они просто могут оказаться в ситуации, когда их информационные источники будут элементарно заглушены с помощью российских пропагандистских рупоров.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Отключение российских медиа в Украине безусловно важный шаг правительства к защите Украины от российской дезинформации.

Если обратить внимание на то, что практически все украинские граждане хорошо владеют русским языком, дезинформация из российских медиа имеет особую опасность для Украины.

В то же время, самые стратегические для РФ медиаресурсы в отношении Украины — это пророссийские медиаресурсы в Украине, которые, к сожалению, во многом ещё продолжают функционировать за редким исключением.

Защита национального информационного пространства от российской медиа-агрессии была бы актуальна и для Азербайджана, и для него в особенности. По сути современный Азербайджан остаётся в положении гибридной войны, несмотря на прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.