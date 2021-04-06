Ставка больше, чем Украина

До сих пор Россия направляла на восток Украины ограниченное количество военнослужащих, усиливая их гибридными войсками в составе наемников, добровольцев и местных коллаборационистов. Сейчас же существует реальная угроза перехода границы сосредоточившимися вблизи Украины российскими подразделениями и начала крупномасштабных военных действий. В таком случае возникнет угроза не только для суверенитета всей Украины, но и для международной безопасности.

Чего серьезно опасаются прежде всего в США, поскольку такое развитие событий означает для Америки не только потерю престижа, но и лишение звания главного арбитра международной политики и гаранта международной безопасности. Если, несмотря на все предупреждения и открытую, «непоколебимую» поддержку Штатами Украины, о чем заявил сам Джо Байден в разговоре с президентом Зеленским, Россия вторгнется в Украину и расширит зону своего влияния, США растеряют авторитет и доверие своих союзников. То есть, сейчас решаются не только судьбы Украины, России, европейских государств, но и дальнейшее существование самих США как мировой державы.

И хотя на прошлой неделе США заметно активизировались в украинском направлении, о чем свидетельствуют телефонные звонки самого Байдена президенту Зеленскому, советника по национальной безопасности Салливана, госсекретаря Блинкена, председателя Объединенного комитета начальников штабов Милли с выражением поддержки Украине перед лицом последних российских провокаций, более того – звонок Милли в Москву, администрации Байдена следует взять вопрос трансатлантической безопасности Европы под свой контроль, не оставляя его на усмотрение беззубых Германии и Франции.

Как считает внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан Уитмор (Brian Whitmore), наращивание российских сил вблизи украинской границы составная часть общего усиления российских вооруженных сил на западных рубежах, что создает угрозу не только Украине, но и членам НАТО Латвии, Литве и Польше. «Россия модернизирует военную инфраструктуру и усиливает группировку в Калининградской области. Кремль также воспользовался изоляцией Лукашенко и уязвимостью Беларуси, чтобы добиться своей давней цели и расширить российское военное присутствие в этой стране. Россия и Беларусь недавно завершили совместные военные учения, которые продолжались большую часть марта. На этот год они запланировали рекордное количество учений, кульминацией которых станут масштабные военные маневры «Запад-2021», назначенные на сентябрь. Такие учения дают Москве возможность постоянно держать войска на территории Беларуси, тем самым устанавливая там свое фактическое военное присутствие», — приводит слова эксперта ИНОСМИ.

Поэтому США и их союзникам по НАТО следует рассматривать наращивание группировки вблизи украинской границы в более широком контексте усиления военного потенциала России и наращивания ее активности. Они должны предпринять шаги по обеспечению безопасности альянса и его партнеров.

Как считает российский политолог Андрей Пионтковский, события, происходящие между Украиной и Россией, во многом определят дальнейший ход мировой истории.

«Вряд ли США пошлют военные дивизии на украинский фронт и вступят с Россией в воздушные и морские сражения. Но у них есть другие средства оказания давления на Москву и приостановки наступления русских, и достаточно серьезные предупреждения уже прозвучали из уст Джека Салливана. США в случае военной агрессии России перейдут от экономических санкций к тотальной экономической войне – отключению от Swift, нефтяному эмбарго, аресту русского триллиона, что сокрушит экономику России, подорвет экономическое благосостояние всей российской правящей верхушки с учетом еще и того, что все нажитые ими финансы, недвижимость и производства находятся в США.

Но здесь следует помнить о том, что попытка имплементации американского закона 2017 года о противодействии врагам Америки оказалась ущербной и для американской экономики – попытка ареста активов российского миллиардера Дерипаски в США показала, что американская экономика завязана на деятельности его компании. Выяснилось, что Дерипаска настолько глубоко уже влез в американскую экономику своими украденными миллиардами, что эти деньги уже работали на американскую экономику. Оказалось, что какие-то алюминиевые заводы в ключевых штатах не могут работать без сотрудничества с компанией Дерипаски и так далее», — сказал он в гостях Аналитик ТВ на канале Youtube.

Поэтому, считает Пионтковский, на такой вариант, т.е. объявление экономической войны, США могут пойти, если политическая цена вопроса будет соотносима с самой проблемой. А она таковой и может быть – на кону расширение оккупации вглубь Украины наряду с полным захватом Донецкой и Луганской областей, что в случае реализации такого сценария можно расценивать как крах общеевропейской системы безопасности, за что США несут ответственность, начиная с 1945 года. И что Джо Байден определил как краеугольный камень своей внешней политики, озвучив тезис — «Америка вернулась!».

Но и это еще не все. «Есть еще и азиатско-тихоокеанский регион, где Америка пытается создать систему противодействия экспансии Китая, организовав совместное сопротивление с такими странами как Австралия, Индия, Япония. И тут возникает вопрос – кто из них поверит военным и политическим гарантиям Америки, если гопник из питерской подворотни будет вытворять что ему угодно в Европе. Т.е., ставки для Америки очень высоки, и в этом вопросе в американском политическом истеблишменте есть консенсус. Достаточно вспомнить, как республиканцы «размазывали по стенке» Блинкена по санкциям относительно «Северного потока», — добавил политолог, объясняя причины, по которым США будут всеми возможными способами противодействовать российской агрессии в Украине.

Но пойдет ли Москва на фоне «Северного потока — 2» и кризиса с ЕС открытой войной на Киев? Повторит ли она грузинский сценарий? Ведь Украина во много раз больше Грузии и по территории, и по численности населения. России придется привлечь половину своих вооруженных сил, и она встретит серьезное сопротивление хорошо подготовленной украинской армии. Москва завязнет в крупном военном конфликте прямо на пороге своего дома. И в этом случае, «людские потери, финансовые издержки и международная изоляция станут для нее настоящей катастрофой», — считает Тарас Кузьо (Taras Kuzio) из Национального университета «Киево-Могилянская академия» (ИНОСМИ).

И не лучше было бы для всего мира, если бы сейчас США в экстренном порядке предоставили Украине статус Major Non-NATO Ally of the United States (Главный союзник — не член НАТО), которым обладают такие государства как Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Это быстро охладило бы горячие головы в Москве и стало бы кратчайшим путем к тесным отношениям с военным истэблишментом США, что позволило бы решать автоматически любые вопросы военного сотрудничества, предоставления вооружения без получения каждый раз специального разрешения.