В Азербайджане повышается акцизная ставка на алкогольные напитки.

Это предусмотрено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В настоящее время акцизная ставка составляет 4,8 маната за литр на питьевой спирт (включая неденатурированный этиловый спирт с содержанием алкоголя не менее 80%, а также неденатурированный этиловый спирт с содержанием менее 80%), водку, креплёные напитки и материалы для них, ликёры и ликёрные изделия, коньяк и коньячные материалы.

Согласно проекту, акцизная ставка на эти продукты повышается до 5 манатов за литр.

Акцизная ставка на сигариллы (тонкие сигары), сигареты из табака и их заменители повышается с 45,5 до 55 манатов за 1000 штук.