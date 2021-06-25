Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года — Гран-при Штирии — стартует сегодня двумя свободными практиками. Соревнования пройдут на автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге, передает ТАСС.

На прошлом этапе во Франции нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» одержал третью победу в сезоне и упрочил лидерство в личном зачете, он опережает британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на 12 очков. Лидер немецкого коллектива давно не был в ситуации, когда ему приходится догонять. При этом «Ред Булл» в нынешнем сезоне ничуть не уступает в скорости «Мерседесу», что заметно повысило интерес к чемпионату. Болельщики в предвкушении того, что интрига в споре за титул продлится вплоть до последней гонки.

Отношения между напарниками по «Хаасу» россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером продолжают накаляться. Во Франции сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера вновь был недоволен действиями россиянина, который, по мнению немца, откровенно выдавил его с трассы во время обгона. Ранее Шумахер эмоционально высказался о жесткой манере езды напарника на этапе в Баку. После гонки во Франции немец заявил, что в дальнейшем будет отвечать Мазепину теми же манерами, пообещав ему жесткую борьбу.

«Ред Булл Ринг» второй год подряд примет два этапа подряд — неделей позже состоится Гран-при Австрии. Причиной тому вновь послужил коронавирус, из-за которого был отменен Гран-при Турции. И если в прошлом году гонки здесь проводились без зрителей, то в нынешнем на каждой трибуне автодрома смогут присутствовать по 3 тыс. болельщиков. Трек расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов, с полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

В прошлом году победу на Гран-при Штирии одержал Хэмилтон, вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим — Ферстаппен.

В субботу состоятся третья свободная практика и квалификация. Завершится программа этапа в воскресенье гонкой.