Когда вам исполнится 100 лет (будем оптимистами), вы сможете пробежать марафон? Ну хорошо, не марафон, но хотя бы 100-метровую дистанцию? Вполне возможно!

Сегодня долгожители являются самой быстрорастущей возрастной группой в мире. И учёных занимает вопрос, какие именно факторы запустили такой процесс, какие именно механизмы в организме продлевают жизнь. А главное, как сохранить силу и энергию в столь почтенном возрасте.

Нейрофизиолог Пол Стэпли из Медицинской школы Университета Вуллонгонга (Австралия) считает, что люди весьма преклонного возраста вообще способны на гораздо большее, чем принято считать: «Столетний британский бегун Фауджа Сингх, пробежавший марафон за восемь часов 11 минут, тому подтверждение».

Недавнее исследование профессора Стэпли, посвященное спортивным достижениям долгожителей, показывает, что сегодняшние старики вытворяют то, что было бы немыслимо в 19 веке, не говоря уже про средние века. Например, бегают марафоны на длинные дистанции.

Исследование Стэпли включает длинный список рекордсменов в возрастной группе от 100 до 104 лет. И все они из разных стран.

Например, Дональд Пеллман из США, который пробежал 100 метров за 26,99 секунды. Или австралиец Рут Фрит, который метал копье на 6,43 метра. Француз Робер Маршан проехал на велосипеде почти 27 километров за час, установив часовой рекорд в велоспорте на треке для своей возрастной группы. Ему тогда было – на минуточку — 102 года!

— Сегодня изучения спортивных результатов проводятся в основном с участием молодых. Но почему никто не видит, что в мире так мало исследований про спортсменов почтенного возраста? Ведь это так важно — узнать, каковы наши пределы. Наше восприятие старения должно измениться сейчас, когда все больше пожилых людей принимают участие в таких мероприятиях, как, например, триатлон.

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела возрастные рамки, и значительно изменила «возрастной ценз».

— Теперь молодой возраст начинается с 25 и длится до 44 лет

— средний возраст – от 44 до 60 лет

— пожилой — от 60 до 75 лет

— старческий – от 75 до 90 лет (kp.ru)