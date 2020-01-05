Старейшая жительница планеты отметила 117-летие

Гражданка Японии Канэ Танака, официально признанная старейшей жительницей Земли, отпраздновала свое 117-летие. По информации японского агентства «Киодо», торжество проходило в доме престарелых, где проживает рекордсменка.

Для виновницы торжества и ее гостей кулинары приготовили большой торт, украшенный клубникой и кремом. «Очень вкусно. Хочется еще», — поделилась впечатлениями Танака.

В Книгу рекордов Гиннесса Канэ Танака попала 9 марта 2019 года как старейший житель Земли среди мужчин и женщин. На тот момент ей было 116 лет и 66 дней. Несмотря на столь преклонный возраст, одним из ее любимых способов времяпрепровождения является занятие математикой.