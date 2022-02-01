Есть такая довольно известная поговорка, что все новое есть хорошо забытое старое. Но мы не станем утверждать, что это целиком и полностью относится и к российской политике. Нет, проблема, о которой мы намерены писать, т.е. возрождение СССР, ни на минуту не покидала политическое и геополитическое меню Кремля, в Москве о ней постоянно помнили, и этот вопрос всегда было самой приоритетной проблемой российской политики.

Что было сделано или предпринято Кремлем в этом контексте до сих пор, это уже всем известно. Поэтому мы будем касаться только событий последнего времени. А эти события сразу скажем, ничего хорошего не обещают.

Коллапс СССР произошел тихо и беззвучно. Тогда никто и не полагал, что это проблема вновь вернется в политическую повестку мировой политики. Но это случилось, причем в виде украинского кризиса. Наверное, этот кризис когда-то будет сравниваться с карибским кризисом или пражской весной, потому что стремление Киева к свободе и настоящей независимости вызвало самое негативное сопротивление Москвы.

Да, сразу был аннексирован Крым, была выведена из-под контроля Киева Восточная Украина. Населению Восточной Украины дают российские паспорта, молодежь этого края проходит воинскую службу в составе российской армии, населению этой части Украины российскими властями выплачиваются специальные социальные пособия, о чем на днях распорядился сам президент Владимир Путин.

Поэтому прав президент Украины Владимир Зеленский, когда говорит, что война между Москвой и Киевом началась давно. В настоящее время напряженность находится на самом пике – каждый день ожидается, что начнется крупномасштабная война России против Украины. Но США и страны НАТО не сидят сложа руки, они бесперебойно направляют военных специалистов и технику в Украину. Вместе с тем заявления американских и натовских генералов продолжают носить противоречивый характер. Официальные лица США и НАТО выступают с весьма критическими заявлениями, но каждый раз подчеркивают, что в случае войны они не будут участвовать в военных операциях. Заметим, что с пониманием к такой постановке вопроса относятся и в самом Киеве. Не случайно сам президент В. Зеленский заявляет, что если начнется война, никто не будет воевать на стороне Украины.

А что же будет в таком случае? Какой сценарий участия в конфликте выберет Запад? Думается, что будет выбран самый жесткий вариант холодной войны. Но некоторые политические аналитики сомневаются в эффективности подобных шагов. Потому что мир состоит не только из США и стран-членов НАТО, плюс, даже в самом западном сегменте мира нет былого единства и солидарности по поводу холодной войны против России, как это было прежде против СССР. Тут приходится отмечать еще то, что социально-экономический иммунитет России выше, чем у СССР, т.к. последний был государством с административно-плановой экономикой.

Конечно, в этих аргументах есть доля истины. Но вы посмотрите на Иран, против которого применяются санкции. Выдержит ли Москва очередное давление политико-экономических санкций? Да, в Кремле считают, что они не будут повторять ошибок СССР – не станут участвовать в гонке вооружений, будут избегать любой войны, типа афганской. Но легко сказать. Россия уже, не замечая того, начинает повторить ошибки Советского Союза.

Да, в конце прошлой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если все будет зависеть от Москвы, войны не будет. Но для того, чтобы не было войны, надо предпринимать конкретные шаги, чего не делает Россия. Вместе этого Кремль наращивает военную силу в украинском направлении, сама, не замечая того, включается в новый военный конфликт, который обещает быть более напряженным и опасным, чем даже афганский…

И вместе того, чтобы отступить, Кремль требует от Запада «реальных» гарантий. В этом процессе казахстанские события, наверное, были анонсом. Но Запад однажды чисто дипломатическими средствами смог остановить Москву. Так было во время грузинско-российской войны. Надеемся, что так будет и на этот раз. Такой опытный политик, как Уинстон Черчилль, постоянно отмечал, что русские считаются только с силой. Но даже он не стал призывать к третьей мировой войне, вместо этого предложил начать холодную войну против Москвы.

И результата не пришлось долго ждать – через пару десятков лет «империя зла», т.е. СССР, пала. Так будет, наверное, и на этот раз, и не исключено, что мы станем свидетелями падения на сей раз Российской Федерации, президент которой сам готовит реальную почву для этого. И если в ближайшее время и Путин начнет стучать башмаками на трибуне ООН, удивляться не стоит…