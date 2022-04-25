В свете антироссийских санкций растет актуальность транспортной перезагрузки. Сегодня широко обсуждается азиатский разворот России в сторону усиления грузоперевозок в направлении Китая. Кроме того, растет актуальность разворота российских грузоперевозок с запада на восток, а также юг через Казахстан и Азербайджан.

Злободневности этой теме прибавил пятый пакет санкций, прямо касающийся транспортной отрасли. ЕС ввел пятый пакет санкций за войну России против Украины. Реагируя на убийства в Буче, Брюссель снял «неприкосновенность» с импорта энергоносителей, а также морского и автомобильного транспорта из РФ. Приостановка работы на российском направлении ведущих морских перевозчиков привела к необходимости разработки новых, более сложных маршрутов и перенаправлению части грузопотока на железную дорогу.

Еще сложнее обстоят дела с автомобильными грузоперевозками. «Сейчас мы видим, что грузы разворачиваются с запада на восток, а также на юг через транскаспийские маршруты, Казахстан, Азербайджан. Это новый вызов, и мы к нему готовы», — заявил на пленарной дискуссии транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Павлов.

Вопрос наращивания Россией товарооборота с союзниками в условиях антироссийских санкций сегодня крайне актуален. С учетом того, что санкции фактически сломали многие логистические цепочки, Москва рассматривает различные проекты транспортных коридоров, в том числе и «Север-Юг», который проходит через Азербайджан. Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что транспортный коридор «Север-Юг» приобретает актуальность с учетом закрытия границ.

Как заметил на это старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станиcлав Притчин, пока это только прогнозы и нет точных данных о скорой активизации работ в рамках завершения упомянутого международного транспортного коридора:

«Ну, на самом деле каких-то новостей о том, что этот проект будет актуализирован и в ближайшее время запущен, нет, — сказал он — Нет, потому что основные сложности с его реализацией связаны с Ираном, который не может достроить последний участок в своей железной дороге. И в этом заключается, собственно, основная проблема, потому что все остальные участки этого МТК уже достроены. Это участок азербайджанской и российской железной дороги, потому здесь не видно серьезных оподвижек именно с иранской стороны. Поэтому сложно прогнозировать. Соглашение было подписано еще в 2000 году, соответственно, мы не видим каких серьезных подвижек с этого времени», — сказал аналитик.

В свою очередь Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль считает, что на данный момент пока еще сложно делать прогнозы о перспективах этого пути. По его словам, несмотря на растущую актуальность коридора, который в сложившейся ситуации может связать РФ со странами, которые находятся по оси «Север — Юг», прогнозы дело неблагодарное. При этом эксперт признал, что запрет на передвижение российских и белорусских автомашин актуализирует транспортные направления в сторону Азии и южных соседей по СНГ и это представляет интерес и для России, и для соседних республик.

«И тем не менее, взять и перенаправить грузоперевозки не получится, — заметил он. – Скажем, я общался со многими перевозчиками, и на их взгляд, основная проблема упирается, как раз, в сложности логистики, ее автотранспортный и в целом транспортный потенциал. Это утверждение касается как самой РФ, так и пограничных республик».

Напомним, что немногим ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что именно МТК «Север – Юг» обеспечит развитие торгового оборота России и логистику поставок продукции. «Вот тот транспортный коридор «Север – Юг», о котором мы раньше говорили, он на сегодняшний день приобретает свою актуальность. Мы пониманием, что с закрытием границ и возможностей обеспечивать торговый оборот в том объеме, который был ранее с западными странами, новым маршрутом, обеспечивающим развитие торгового оборота и логистику поставок продукции, является транспортный коридор «Север – Юг». И, мне кажется, это ключевая задача, которую нам необходимо реализовать», — отметил Новак.

Но аналитики более сдержаны в своих прогнозах, считая, что коридор следует еще завершить на его иранском участке, и уже после этого строить прогнозы на перспективу.