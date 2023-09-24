Утром 23 сентября Ганира Пашаева обратилась в отделение неотложной помощи нашей Центральной клиники. Когда она прибыла к нам, то уже находилась в состоянии сильного шока. Сознание ее тогда помутнело.

Об этом Baku TV сообщил главный врач вышеуказанного медучреждения Кямран Мусаев.

«Ганира Пашаева сейчас находится в отделе реанимации, принимаются все необходимые меры. В лечении данного пациента были задействованы врачи-специалисты, используются все имеющиеся у нас медицинские возможности. В связи с этим мы находимся в постоянном контакте и проводим консультации с нашими турецкими коллегами. Ее лечение продолжается. Отметим, что Г.Пашаева находится сейчас в очень тяжелом состоянии», — добавил он.

Кроме того, главврач заявил, что состояние здоровья депутата с первых минут находится в центре внимания руководства страны и под личным контролем Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

«Работы ведутся в соответствии со всеми ее поручениями. Сегодня утром исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева, помощник Президента АР Анар Алекперов посетил нашего пациента», — сказал он.

Отметим, что утром 23 сентября Ганира Пашаева, находясь в состоянии сильного шока, обратилась в отделение неотложной помощи нашей Центральной клиники.

По предварительной версии, депутат впала в кому от лекарства.