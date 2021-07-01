Участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багиразде внес ясность в вопрос о том, когда же в Баку появится долгожданный монумент:

«Очень хорошая новость для всех, кто долгое время ждет открытия памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву! Сегодня я связался с представителями Фонда Гейдара Алиева и мне сообщили, что в течение двух месяцев памятник нашему великому соотечественнику будет установлен на том месте, где и планировалось – около станции метро Ичеришер», — написал он на своей странице в соцсети Facebook, поздравив всех с этой прекрасной новостью.

«То, о чем мечтали многие поколения, свершится совсем скоро, и Баку обретет великолепный памятник, который станет данью уважения нашему прошлому и большим культурным и историческим событием!», — подчеркнул Бахрам.

Напомним, что именно он выступил с предложением установить в Баку памятник и озвучил эту мысль в ходе встречи президента Ильхама Алиева с представителями творческой интеллигенции, состоявшейся в марте 2019 года.

«Этого хочу не только я, этого хотят миллионы людей. Потому, что он сделал очень многое в Азербайджане, в Баку. Поверьте мне, 10-миллионный народ всегда будет молиться за Вас, если в скором времени в Баку будет возведен памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву», — сказал Бахрам в своем выступлении перед главой государства.

Президент Ильхам Алиев ответил: «Гаджи Зейналабдин Тагиев был великим человеком, большим меценатом. Это личность, которой принадлежат огромные заслуги перед азербайджанским народом. Примерно 20 лет назад по моему поручению святилище Пир Гасан было благоустроено. Гуманная деятельность Гаджи Зейналабдина Тагиева проявила себя и в нашей семье. В то время мой дед Азиз Алиев написал ему письмо с просьбой помочь деньгами для обучения профессии врача. Гаджи Зейналабдин, конечно, не знал и не мог знать его. В ответ только на это письмо он отправил ему деньги. На эти деньги Азиз Алиев поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, стал врачом, после чего в его жизни начался новый период. Гаджи Зейналабдин Тагиев помог тысячам, может быть, десяткам тысяч людей, и одним из моих шагов на посту президента был капитальный ремонт его дома. Там размещается Музей истории. Но я воспринимал это здание именно как его дом, и мы сделали это. Возведение памятника в честь него – правильное решение. Было бы хорошо, если бы и ты, Бахрам, тоже принял активное участие в этом деле. Подготовьте предложения».

Далее все складывалось стремительно и вскоре был объявлен конкурс на лучший макет памятника Тагиеву, победителем которого стал народный художник Ханлар Ахмедов.

Его проект был отобран из 26 других работ, представленных на рассмотрение комиссии. Вскоре было объявлено, что памятник будет установлен на площади недалеко от станции метро «Ичеришехер» по улице Независимости.