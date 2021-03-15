Стало известно имя нового генсека ОЭСР

Бывший министр финансов Австралии Матиас Корман официально назначен новым генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 15 марта.

В финальном голосовании отборочного комитета, которое состоялось в пятницу, 12 марта, Корманн обошел шведского политика Сесилию Мальмстрём, которая до 2019 года занимала пост еврокомиссара по вопросам торговли. Австралийского экс-министра еще должен утвердить на новом посту совет ОЭСР.

Генсек организации избирается сроком на 5 лет. Матиас Корман должен приступить к обязанностям с 1 июня, на этом посту но сменит мексиканского политика Хосе Анхеля Гурриа. 50-летний Корман возглавлял Минфин Австралии с 2013 по 2020 годы — дольше всех в истории страны. У будущего главы ОЭСР бельгийские корни, он родился в городе Эйпен, а в Австралию перебрался в 1996 году.

ОЭСР объединяет 37 экономически развитых государств, включая большинство стран ЕС, Великобританию и США. (DW)