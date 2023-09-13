В 2002 году в Москве представитель российской организации плюнул в бизнесмена Илона Маска, который хотел приобрести списанные советские ракеты-носители. Об этом говорится в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

В то время предприниматель уже задумывался о полете на Марс. Маск рассчитывал использовать для этого космическую технику из России.

Бизнесмена сопровождал инженер из США Джим Кантрелл, который в прошлом участвовал в разработке межпланетных станций и военных спутников.

Уточняется, что Маск поехал на переговоры с российской организацией, там он решил порассуждать о колонизации других планет. В книге отмечается, что слова предпринимателя разозлили одного из присутствующих.

«Эти ракеты делали не для того, чтобы какие-то капиталисты летали в них на Марс на свои дурацкие миссии!» — воскликнул представитель российской космической организации и плюнул в американца. (Газета.Ру)