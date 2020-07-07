Стали известны результаты анализов воды озера Беюк Шор

Стали известны результаты мониторинга, проведенного специалистами Министерства экологии и природных ресурсов и анализа образцов воды, взятых в связи с распространившимся вчера вечером резким запахом в Наримановском и Бинагадинском районах Баку.

Как передает Report, заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Васиф Алиев сообщил, что взятые образцы были зеленого цвета и источали болотный запах.

Он отметил, что согласно результатам анализов, жесткость воды превысила показатели в 1.8, содержание хлорид-ионов в 15.5, ионов аммония в 5.3, сульфат-ионов в 2.5 раза. В целом ионы превышают норму в 11.6 раза.

В.Алиев отметил, что отходы после пожара на лакокрасочной фабрике Sobsan предположительно были слиты в озеро Беюк Шор, разбирательство в связи с этим продолжается: «Высокая температура, застойная погода, наблюдаемая в Баку и Абшеронском полуострове в последние дни, также привели к обострению запаха».