Стали известны подробности крушения самолета в Казахстане

Рухнувший близ Алма-Аты самолет пропал с радара через минуту после взлета, сообщила пресс-служба алам-атинского аэропорта.

«Регистрация рейса началась в 5:35, окончилась в 6:35, посадка закончилась в 7:03, взлет — в 7:21. Воздушное судно пропало с радара в 7:22, тревога была объявлена в 7:25. На пульт 103 вызов поступил в 7:43», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники аэропорта — Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, Служба авиационной безопасности и медицинская служба. Сразу же началась эвакуация пассажиров.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан потерпел крушение рано утром. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.

Всего на борту лайнера находилось 98 человек. По данным МВД Казахстана, 12 из них погибли, около 50 пострадали.

Как заявил журналистам вице-премьер Роман Скляр, при взлете самолет дважды коснулся хвостом полосы — это могла быть либо ошибка пилота, либо техническая неисправность. (РИА Новости)