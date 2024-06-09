Израиль готовил операцию в секторе Газа по освобождению четырёх заложников из плена палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, несколько недель. Миссию согласовали утром в субботу, 8 июня, всего за несколько минут до начала. В израильской операции участвовали спецназ, военные, разведка и авиация. Во время рейда погиб один израильский спецназовец. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, с момента, когда Израиль начал наземную операцию в Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года, военным удалось спасти только семерых заложников. По последним данным, в секторе Газа остаются около 120 пленников. Сколько из них в живых – неизвестно.

По словам двух источников из Минобороны Израиля, предлагалось несколько сценариев операции, но все они не были реализованы из-за высокого риска гибели как заложников, так и военнослужащих.

Издание напоминает про неудачную операцию в декабре прошлого года, когда спецназ пытался освободить из плена 25-летнего Сахара Баруха. В итоге заложник был убит в перестрелке, а два израильских офицера получили серьезные ранены.

В четверг, 6 июня, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант провели ночную встречу с высокопоставленными военными для согласования субботней операции, пишет The New York Times. Они одобрили миссию, но она могла быть отменена в последний момент.

Израильские военные решили действовать днем, чтобы застать ХАМАС врасплох, рассказали источники газеты. Освобождение 25-летней израильтянки Ноа Аргамани прошло без трудностей. Остальные три заложника, в том числе 27-летний россиянин Андрей Козлов, находились в другом здании, и для их освобождения спецназ вступил в перестрелку.

Когда операция успешно завершилась, спецназовцы объявили по радиосвязи: «Алмазы в наших руках». Затем на вертолетах заложников доставили в Израиль.

ХАМАС утверждает, что во время рейда израильской армии 8 июня погибли более 200 человек – преимущественно мирных граждан. Независимого подтверждения этим данным нет. (svoboda.org)