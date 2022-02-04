Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считается одним из претендентов на пост генсека НАТО после ухода действующего главы альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщает агентство dpa.

В числе других вероятных кандидатов — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС Федерика Могерини.

Полномочия Йенса Столтенберга истекут в сентябре этого года, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Столтенберг был назначен на пост главы Центрального банка Норвегии. Об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на решение правительства страны. (gazeta.ru)

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