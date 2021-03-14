Стали известны имена футболистов, которые будут защищать цвета сборной Азербайджана в отборочных матчах

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 против сборных Португалии (24 марта) и Сербии (30 марта), а также товарищескую игру против сборной Катара (27 марта).

Как передает azerisport.com, наставник команды Джанни Де Бьязи пригласил 30 футболистов в ряды «милли», которая соберется 15 марта.

Вратари: Эмиль Балаев, Шахруддин Магомедалиев (оба – «Карабах»), Мехти Джаннатов («Сумгайыт»);

Защитники: Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов (все – «Карабах»), Теллур Муталлимов, Эльвин Бадалов (оба – «Сумгайыт»), Рагим Садыхов, Хаял Наджафов, Вугар Мустафаев (все – «Сумгайыт»), Антон Кривоцюк («Нефтчи»), Сертан Ташкын («Зире»), Амин Сейдиев, Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде (все – «Сабах»), Шахрияр Алиев, Азер Салахлы (оба – «Кешля»);

Полузащитники: Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли, Торал Байрамов (все – «Карабах»), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба – «Нефтчи»), Алексей Исаев, Джошгун Диниев (оба – «Сабах»), Анатолий Нуриев («Минай», Украина);

Нападающие: Махир Эмрели («Карабах»), Али Гурбани («Сумгайыт»), Рамиль Шейдаев («Сабах»), Амиль Юнанов («Сабаил»).

Отметим, что капитан «Карабаха» Максим Медведев обратился к главному тренеру с просьбой не приглашать его на этот сбор в связи с личными вопросами. Итальянец положительно ответил защитнику.