Дни, которые мы переживаем сейчас – это 30-я годовщина августовских событий 1991 года, когда случился путч ГКЧП. Отчаянная попытка части партноменклатуры вернуть СССР в доперестроечные реалии.

18 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой Михаила Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 19 августа президент СССР был отстранен от власти членами ГКЧП, выступавшими за сохранение «того» Советского Союза. По словам Горбачева, его изолировали в Крыму. Члены ГКЧП ввели в Москву войска. После столкновений, продолжавшихся несколько дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение и были распущены, а Горбачев вернулся в Москву.

У многих есть мнение, что именно вот эта попытка вогнать народы, успевшие попробовать гласности и демократии, назад в надоевшую клетку застоя, и стала причиной политического развала огромной страны уже в декабре того же года.

Если б не ГКЧП, были ли какие-то возможности приостановить дезинтеграционные процессы, не позволить распасться СССР? В каком виде он продолжил бы тогда существовать? Или этот вал движения к независимости республик уже было не остановить? То есть какие вообще сценарии были тогда возможны кроме того, который мы пережили?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова):

— Приостановить можно было бы, остановить нельзя. Все к этому времени уже ненавидели КПСС. А партия была главной скрепой СССР. Как только эта скрепа выпадала, конструкция начинала рушиться.

Процессы можно было бы замедлить, скорее силовыми методами, но остановить было нельзя. Уж очень разные были республики СССР, с разной ментальностью народов.

К этому добавим желание местных республиканских властей не подчиняться Москве и не зависеть от Москвы.

И еще один фактор играл большую роль. Это рост национального самосознания, желание развивать свой язык, культуру.

В общем, все это вместе предопределило падение коммунистической империи.

Отметим, что несмотря на то, что многие люди не стали жить лучше, а у многих даже ухудшилась жизнь, большинство не хочет возвращаться в прошлое.

Но это не означает, что путчисты полностью проиграли. В некоторых республиках бывшего СССР они победили. Но под другими флагами и другими лозунгами. Так что СССР полностью не умер. Он трансформировался.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Независимость союзных республик была неотвратима. Но процесс мог пойти плавно, подобно тому как в Британской империи вначале территории (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, ЮАР и др.) стали доминионами и через какое-то время, уже в середине прошлого века, приобрели полную международную субъектность в дополнение к ранее полученному внутреннему самоуправлению. При таком развитии экономика обрушилась в меньшей мере, так как удалось сохранить кооперационные связи, единый рынок.

И в позднем СССР при таком развитии ситуации конфликты не переросли бы в масштабные военные действия. Однако случилось то, что случилось. Движение республик к независимости ничто бы не остановило.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— Уже сейчас, по истечению многих лет, очевидно, что Советский Союз был обречен. Причем, к развалу подталкивала сама партийная номенклатура. Причин много и всё можно назвать общим словом «застой».

Самым решающим ударом, который добил СССР, стала отмена 6-ой статьи Конституции о руководящей роли КПСС и одновременный ввод должности президента СССР. ЦК КПСС вместе с парткомами на местах был стержнем всей советской системы. Этот стержень был сломан. Второй решающий удар по существованию СССР был со стороны РСФСР, которая заявила о своей самостоятельности, о превалировании законов РСФСР над законами СССР. К слову, об этом факте почему-то мало вспоминают в нынешней России.

Поэтому, удался ГКЧП или не удался, это не могло остановить ход истории. Советский Союз, может быть чуть позже, все равно шел к своему развалу. Уже везде дул ветер перемен, все хотели независимости и свободы. И это уже нельзя было остановить.