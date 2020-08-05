США задержали иранское судно с сырьем, применяемым для лечения COVID-19

Американский флот в районе китайского порта Циндао задержал иранское судно, на борту которого находится сырье для кислородных концентраторов, применяемых при лечении вызванного коронавирусом заболевания.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду Пейман Бахшанде Нежад, исполнительный директор компании «Данеш Пуя», производящей соответствующее оборудование в Иране.

«Несколько дней назад мы получили сообщение, что наше судно было остановлено в порту Циндао американским флотом. Непонятно, когда оно дойдет до нас», — цитирует его агентство Fars. Бахшанде Нежад добавил, что «эта партия [цеолита] могла в кратчайшие сроки попасть на производственную линию, быть установлена на аппараты, которые обеспечили бы 4-5 тыс. пациентов».

По его словам, «для производства кислородных концентраторов [в Иране] используется только один импортированный продукт цеолит». «Мы вынуждены закупать цеолит во Франции через нескольких посредников», — добавил исполнительный директор компании «Данеш Пуя».

«Американский флот задержал это судно без всяких причин», — отметил он. «Мы, правда, сталкиваемся с жесткими санкциями, а утверждение, что в сфере фармацевтики и медицины санкции не действуют, не соответствует действительности», — сказал Бахшанде Нежад.

Кислородные концентраторы — медицинские аппараты, которые могут быть использованы для лечения и профилактики ряда заболеваний, включая то, которое вызывает новый коронавирус.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.