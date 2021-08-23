США за последние сутки вывезли из Кабула свыше 10 тысяч человек, всего с 14 августа американцы эвакуировали или способствовали эвакуации почти 37 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
«С 03.00 EDT 22 августа по 03.00 EDT 23 августа военные самолеты США эвакуировали из Кабула примерно 10 400 человек. Самолеты коалиции эвакуировали примерно 5 900 человек. С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 37 тысяч человек», — сообщил Бейтс в Twitter.