США за последние сутки вывезли из Кабула свыше 10 тысяч человек, всего с 14 августа американцы эвакуировали или способствовали эвакуации почти 37 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.