США выводят свои войска из Афганистана, фактически признав свое поражение.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«США не просто выводят свои войска из Афганистана – они выводят их, де-факто признав провал своей миссии», — сказал он, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

При этом глава МИД отметил, что угроза терактов в Афганистане в свете вывода американского контингента растет. По его словам, это связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть, на что была соответствующая договоренность, а также тем, что Вашингтон оставляет возможность силового решения ситуации в этой стране.

Лавров также сообщил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. «Если будет нападение на Таджикистан, это будет немедленно предметом рассмотрения ОДКБ», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в результате пробуксовки в политическом процессе в Афганистане образуются ниши, куда втягиваются боевики «Исламского государства». «Причем «Исламское государство» целенаправленно располагается в северных провинциях Афганистана, на границах с нашими союзники», — заметил он.

Ранее Лавров заявил о стремительно ухудшении ситуации в Афганистане. Москва, подчеркнул Лавров, сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

Ранее США объявили, что вывели войска из Афганистана уже на 90%. Планируется завершить вывод войск до конца августа.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.

В 2020 году Вашингтон и представители «Талибана» подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.