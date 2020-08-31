США выступают за проведение международной оценки выборов в Беларуси

Вашингтон поддерживает проведение в Беларуси независимой международной оценки выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Беларуси, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей», — сказала Макинэни.

Она добавила, что США также просят Москву уважать белорусский суверенитет и право граждан честно выбирать собственных лидеров.