США выделят 50 миллиардов долларов на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет Укринформ.

«Мы передаем дополнительные 50 млрд долларов, чтобы помочь в реализации гуманитарной помощи», — заявила Харрис.

По ее словам, средства планируется выделить из программы продовольственной помощи.

Харрис добавила, что весь цивилизованный мир чувствует ярость, когда видит, что происходит в Украине с детьми, матерями, отцами, бабушками и дедушками – людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.

«Мы поддерживаем украинцев, которые продемонстрировали огромную отвагу», — отметила она.

Вице-президент США обратила внимание на немыслимые преступления, которые совершает Россия. В частности, речь идет об обстрелах роддома и детской больницы в Мариуполе.

«Очевидно, что вместе, солидарно мы сделаем все, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, а также безопасность Украины и украинского народа», — подчеркнула Харрис.