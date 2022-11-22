Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник объявила о предоставлении Киеву $4,5 млрд на поддержку бюджета Украины, выделение средств начнется в ближайшие недели.

Как передает ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Йеллен.

«Сегодня США продолжили придерживаться своей непоколебимой приверженности Украине, мобилизовав дополнительно $4,5 млрд в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели», — говорится в заявлении.

По ее мнению, финансирование поможет «укрепить экономическую стабильность и поддержать [осуществление] основных государственных услуг, в том числе выплату зарплат работникам больниц, госслужащим, учителям и оказание социальной помощи пожилым и уязвимым» слоям населения Украины.

«С учетом этих выплат общий объем средств, выделенных США на прямую бюджетную поддержку Украине, составит $13 млрд, все в виде грантов», — пояснила глава Минфина США. Она также призвала другие страны «увеличить и ускорить помощь Украине со своей стороны». Кроме того, Йеллен подчеркнула, что США намерены «продолжать использовать все имеющиеся инструменты», в том числе санкции, для ослабления России.