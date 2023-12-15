Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель журналистам по итогам первого дня саммита.

«Мы только закончили нашу встречу на сегодня. Обсудили долгосрочную программу помощи, и я хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», — сказал он.

«Там все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона. Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, достигнем консенсуса», — добавил Мишель, подчеркнув, что только одна страна — Венгрия — выступила против этой программы.

Он также отметил, что Евросоюз «послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам, поскольку ЕС принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой».