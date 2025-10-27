Экстренно вылетевший в Вашингтон спасать отношения с администрацией Дональда Трампа глава РФПИ Кирилл Дмитриев, похоже, вернулся в Москву с пустыми руками.

Ни российская, ни американская сторона не сообщили о существенных подвижках по итогам визита Дмитриева, который состоялся спустя несколько часов после того, как Трамп отменил саммит с Владимиром Путиным и Будапеште и ввел блокирующие санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

«Я не собираюсь впустую терять время», — заявил Трамп о перспективах встречи с Путиным, когда Дмитриев завершал визит в Вашингтон. Он также назвал «неуместными» заявления Кремля о запуске новой ракеты «Буревестник» и напомнил об американской ядерной подлодке, направленной к российским берегам.

Никого из людей, принимающих решения, в Вашингтоне во время визита Дмитриева не было, отмечает The Telegraph: сам Трамп, госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент улетели в турне по азиатским странам.

Единственным, кто согласился встретиться с Дмитриевым публично, стала пророссийская конгрессвумен Анна Паулина Луна. Ей Дмитриев подарил шоколадки с цитатами Путина. Также он планировал встретиться со Стивеном Уиткоффом, но состоялась ли их беседа, неясно.

Дмитриев дал интервью CNN и Fox News, в которых заверял, что российская экономика крепнет, вопреки санкциям, а российская армия никогда не бьет по гражданским объектам. Он также сообщил, что передал американским чиновникам информацию о «Буревестнике». «Очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», — сказал Дмитриев.

«Дмитриев отправился в США со срочной миссией спасать ситуацию и урегулировать внезапно обострившиеся противоречия с американцами, но в подарок им повёз шоколадки с цитатами Путина явно недружественного содержания. Российский посланник словно бы решил напроситься еще на один пакет санкций», — иронизирует политолог Аббас Галлямов.

Прежде Дмитриев предлагал Трампу крупные экономические проекты — от совместной разработки Арктики до добычи редкоземельных металлов. Перед последним визитом он выступил с эксцентричной идеей проложить тоннель по дну Берингова пролива — чтобы соединить Аляску и Чукотку. «Никаких реальных экономических козырей у России не осталось. Остаётся лишь старый, изъеденный временем аргумент — угроза ядерным оружием», — констатирует Борис Бондарев, бывший сотрудник миссии России при ООН в Женеве, уволившийся из МИДа вскоре после вторжения в Украину.

«Брутальный имиджмейкинг» Дмитриева — это «приятное шоу» для Путина, потакание его капризам— залог выживания в кремлевской системе власти, считает Галлямов: «Подыграть Путину, дать ему возможность вновь — как в старые добрые времена — почувствовать себя крутым мачо Дмитриев считает более важным, чем решить задачу, ради которой он, собственно, туда в Америку и полетел». (moscowtimes.ru)