Заседания военно-политического кабинета и правительства Израиля отложены. Кабинет начал рассмотрение сделки по Газе только в 18:30 (планировалось – 17:00) (19:30 и 18:00 по бакинскому времени соответственно).

Как сообщалось ранее, после ратификации соглашения военно-политическим кабинетом оно должно быть окончательно утверждено правительством Израиля.

Известно, что два министра – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич – выступают против сделки с ХАМАСом и прекращения войны в Газе. Однако очевидно, что их позиция не помешает заключению соглашения.

Судя по имеющимся данным, возникли затруднения на фазе согласования списка освобождаемых террористов.

Об утверждении сделки может быть объявлено поздно вечером.

Далее, в течение 24 часов после «нулевого часа» планируется вывод сил ЦАХАЛа из нескольких районов Газы (так называемая «желтая линия») – от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора.

В течение 72 часов после «нулевого часа» ожидается освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников. Предварительно сообщается, что из плена будут освобождены 20 выживших заложников. Затем (вероятно, в течение нескольких недель) будут переданы тела 28 погибших заложников.

В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газы. Списки согласовываются.

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе. Официальное название этой операции «Возвращение в пределы свои».

Напомнил, Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

«Официальные лица с обеих сторон подтвердили, что они подписали соглашение после непрямых переговоров на египетском пляжном курорте Шарм-эш-Шейх. В соответствии с соглашением, боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников <…> в обмен на сотни заключенных, удерживаемых Израилем», — сообщает издание.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности. (newsru.co.il; Reuters)