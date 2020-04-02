США выделили Азербайджану 1,7 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

Правительство Соединенных Штатов через Агентство по международному развитию (USAID) выделило 1,7 миллиона долларов США на поддержку усилий правительства Азербайджана по борьбе с распространением коронавируса.

Как говорится в сообщении посольства США в Азербайджане, указанная сумма будет разделена между тремя работающими с правительством Азербайджана партнерскими организациями USAID.

Это — Всемирная организация здравоохранения (WHO), Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

В дипломатическом представительстве заявили, что каждая из этих организаций будет способствовать совместным усилиям правительства Азербайджана по предотвращению распространения вируса COVID-19 и снижению последствий заболевания.

Предоставленные трем организациям средства будут направлены на укрепление национальных лабораторий Азербайджана, расширение деятельности в области предотвращения и контроля инфекций, укрепление возможностей работников здравоохранения, а также информирование общественности о вирусе и предотвращении его распространения.

«Поддержка, которую мы предлагаем народу и правительству Азербайджана от американского народа, является признаком нашей солидарности и приверженности. Вместе мы можем победить вирус COVID-19», — сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.