США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей.

Как передает #, об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что это первый пакет визовых ограничений и он включает членов правящей партии Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения вперед в реализации давно заявленных демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Но если они этого не сделают, Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия», — заявил М.Миллер.