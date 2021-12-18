Соединенные Штаты объявили о введении санкций против лидера повстанческой группировки «Союз за мир в ЦАР» (СМЦАР) Али Дарассы в связи с «серьезными нарушениями прав человека».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«СМЦАР использует убийства, похищения и прочее насилие для достижения своих целей. Например, 15 ноября 2018 года члены СМЦАР атаковали лагерь для внутренне перемещенных лиц в Алиндао, в результате чего несколько человек погибли», — подчеркивается в документе.

Блинкен также заявил, что отказ Дарассы от выполнения мирного соглашения 2019 года угрожает миру и стабильности и приводит к новым нарушениям прав человека в ЦАР. «Мы настоятельно призываем СМЦАР и все стороны конфликта прислушаться к объявлению президента (Фостен-Арканжа) Туадера от 15 октября о прекращении огня, немедленно остановить боевые действия и начать диалог о мирном политическом урегулировании», — добавил он.