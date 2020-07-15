США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских компаний

Согласно закону США об иммиграции и гражданстве, иностранцу запрещен въезд в страну, если у госсекретаря есть основания полагать, что нахождение приезжего в Штатах «будет иметь потенциально серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия».

По словам Помпео, санкции коснутся в том числе компании Huawei, некоторые сотрудники которой «оказывают материальную поддержку режиму Коммунистической партии Китая». «Телекоммуникационные компании во всем мире должны знать: если они ведут бизнес с Huawei, то они ведут бизнес с нарушителями прав человека», — говорится в заявлении.(РИА Новости)