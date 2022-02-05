Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения для некоторых белорусских граждан за их деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов», пишет mignews.

В документе Госдепа нет имен лиц, против которых вводятся санкции. Отношения Минска с западом резко ухудшились после последних президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года.

По данным ЦИК республики, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская, пишет Then24. Из-за разночтений начались массовые акции протеста, которые были подавлены властями. Запад не признал Лукашенко легитимным лидером.