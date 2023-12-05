Соединенные Штаты Америки сегодня, 5 декабря, ввели санкции против Беларуси. Причиной этого стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вносит в санкционный список 11 юридических и восемь физических лиц.

Это усиливает давление на авторитарный режим Александра Лукашенко за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в неоправданной войне России против Украины.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что сегодняшние действия подтверждают усилия США привлечь Лукашенко, его семью и его режим к ответственности за их антидемократические действия и нарушения прав человека как в Беларуси, так и во всем мире.