США в четверг ввели новые санкции против России из-за ее вторжения в Украину, нацеленные на технологические компании, чтобы предупредить уклонение РФ от санкций и покупку ею критически важных западных технологий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Ведомство разрешило применение санкций против аэрокосмической, морской и электронной отраслей российской экономики.

Как отмечается, Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список 13 физических лиц и 21 компанию из России. В частности, под ограничения попали предприятия «Серния Инжиниринг», «Сертал», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и другие.

Среди лиц, включенных в список санкций, оказались россияне, связанные с компаниями, которые попали под санкции.

«Россия не только продолжает нарушать суверенитет Украины своей неспровоцированной агрессией, но и усилила свои атаки, нанося удары по мирным жителям и населенным пунктам. Мы будем продолжать нацеливать на военную машину путина санкции со всех сторон, пока эта нелепая война не закончится», – заявила министр финансов США Джэнет Йеллен.