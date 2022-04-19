Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.
«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить», — сказала вице-президент.
По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
Как уточняли американские СМИ, идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат «Целина-Д».