Когда в феврале этого года истек семилетний мораторий по налогу на дивиденды по вкладам, многие отечественные аналитики говорили о необходимости возобновить эту практику. Сторонники каникул для вкладчиков полагали, что налог на доходы приведет к оттоку денег из банков, и поэтому предлагали продлить многолетний отдых наших депозитчиков от этого государственного сбора.

Тогда к ним не прислушались, но теперь, под занавес года, становится ясно – налоговые преференции все же последуют. Ежемесячные процентные доходы физических лиц до 200 манатов частично освободят от государственного сбора. О грядущих переменах заявил начальник Главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Речь о дивидендах от вкладов, размещенных, во-первых, в национальной валюте, а во-вторых, на более длительный срок – 18 и более месяцев.

Логика этого решения упирается в две основные цели, поясняет Н. Иманов. Оно поддержит капитализацию банков, поскольку те выдают долгосрочные кредиты и должны одновременно привлекать вклады тоже на длительный срок. Кроме того, преференцию получат держатели вкладов в национальной валюте, а это шаг в рамках политики на повышение интереса к манатным банковским сбережениям.

Депутат и эксперт Вугар Байрамов считает в свою очередь эту меру недостаточной и предлагает увеличить необлагаемую сумму ежемесячного дохода до размеров установленной в стране минимальной заработной платы (345 манатов). «Предлагаю освободить от налога не процентные доходы до 200 манатов, а ежемесячные процентные доходы на сумму не меньше минимальной заработной платы. Это будет стимулировать хранение средств в банках», — отметил он. По словам аналитика, на начало октября вклады в отечественных банках составляли 12,7 млрд манатов, и примерно половина из них хранилась в четырех крупных банках, где годовые ставки шесть процентов и ниже.

Депутат предлагал внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс и продлить мораторий для вкладчиков с начала февраля этого года, когда истекли сроки многолетних налоговых каникул и пришло время отчислять 10-процентный государственный сбор. Свою позицию эксперт объяснял возможным оттоком денег из банков и повышением процентов по кредитам финансовых организаций. Он также отмечал необходимость дифференцированного подхода к налогообложению процентных доходов вкладчиков.

«Поскольку более широкий формат привлечения сбережений нужен для финансирования реального сектора экономики и понижения процентных ставок по кредитам, нам нужно добиваться устойчивости сберегательного портфеля. И поэтому было бы нелишне внести определенные изменения в Налоговый кодекс. Скажем, применить дифференцированные налоговые льготы по депозитам и не облагать защищенные сбережения. Скажем, можно освободить от 10-процентного государственного сбора вклады до 100 000 манатов, и таким образом поддержать стабильность в этом сегменте банковских депозитов», — пояснял парламентарий.

Возможные налоговые послабления для вкладчиков нашли широкий отклик у местных экономистов. Например, экономист Эльданиз Амиров сообщил, что, когда в «определенных кругах» заявили про отсутствие негативных последствий от налогообложения доходов по банковским сбережениям населения, «мы с этим однозначно не согласились и предлагали оставить льготный подход в силе». По его словам, опасения, которые высказывали специалисты 10 месяцев назад, сейчас частично подтвердились. «Теперь заявляют, что преференции для вкладчиков будут частично восстановлены. Таким образом, доходы граждан от депозитов, размещенных на 18 и больше месяцев, будут освобождаться от налога», — по словам Э. Амирова, частичные преференции все же лучше, чем их полное отсутствие, но они не дадут серьезного эффекта. Плодотворности этих мер будут препятствовать три основных фактора, поясняет он:

«Поскольку, во-первых, мир переживает экономическую турбулентность, а во-вторых, инфляция у нас поглощает проценты от банковских депозитов. В-третьих, один за другим закрывались банки. Все это серьезные факторы риска, которые не позволяют гражданам вкладывать долгосрочно свои сбережения в банки под 7-11 процентов в национальной валюте. Поэтому существует необходимость освобождения процентов по вкладам от налога в той форме, в какой это было принято в 2016 году», — считает он.