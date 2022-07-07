Ажиотаж вокруг обязательного страхования недвижимости, набиравший обороты в 2019 году, а после утихнувший из-за пандемии коронавируса, вновь на повестке. Как показали последние заявления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), все это время там не сидели сложа руки.

Ассоциация сообщила, что готовится карта страхования недвижимого имущества. Цель проекта – выявить в масштабах республики, где и сколько застрахованной недвижимости. После этого станет известно, кто и в каких регионах воспользовался услугами страхования, а уклонистов поджидают штрафы.

По кодексу об административных правонарушениях штраф для физических лиц за отсутствие договора страхования недвижимости составляет 30 манатов, для должностных и юридических лиц — 80 и 200 манатов соответственно. Обязательное страхование недвижимости действует у нас в рамках закона «О видах обязательного страхования» начиная с 2011 года. Но интерес к этому виду защиты имущества проявился лишь годы спустя – в 2019 году с подачи страховых компаний.

Тогда страховые компании начали агитацию, щедро сдобренную угрозами о штрафах для отказников. По закону это действительно так. Страхование недвижимости является у нас обязательным, и если граждане не заключают соответствующий договор о защите имущества? исполнительные власти вправе применить административное взыскание в виде штрафа, сообщил в беседе с # юрист и финансист Акрам Гасанов:

«Пока еще штрафы за отсутствие договора страхования недвижимости у нас не применялись. В конце 2019 – начале 2020 года правительство и Центробанк, приступивший тогда к функции страхового надзора, заявляли о приоритетах просветительской работы среди населения, но следом пришла пандемия и было не до этого. Понятное дело, в принудительном страховании владельцев недвижимости прежде всего заинтересованы страховые компании, поскольку наши СК в основном существуют за счет обязательных видов страхования. На самом деле страховать или нет свой риск – личное дело каждого и принуждать к этому нелогично.

Обязательные виды страхования обычно применяются на случай риска для третьих лиц. Например, ОСАГО предусматривает непременное страхование автогражданской ответственности владельца транспортного средства перед другими. Если водитель причинит вред другому лицу, страховая компания выплатит сумму покрытия. Иными словами, в обязательном порядке страхуются риски для других, но не самого владельца транспортного средства. Аналогичный подход должен быть по недвижимости, но в свое время страховые компании этот закон пролоббировали. Не думаю, что сейчас примутся всех массово штрафовать. Скорее, начнутся предупреждения и людям дадут время».

По словам адвоката, пока по этому поводу никто не жаловался и не обращался к юристам, но по всему видно, что кампания принудительного страхования нарастает сейчас с новой силой. К вопросу, что делать гражданам, если платить нечем.

«В данном случае речь о долге, за который гражданин отвечает своим имуществом. Если у него есть имущество, которое может быть изъято, его вынесут на аукцион по решению суда. По законодательству единственное жилое помещение не может быть изъято, но это может быть любое другое имущество – автомобиль, золото и пр. А поскольку сумма штрафа небольшая, найти хоть что-то для покрытия долга не составит труда. Но если у гражданина вообще ничего нет, то на нет, как говорится, и суда нет», — объяснил юрист.

Стоимость страховки составит не менее 50 манатов в год по Баку. Жители Гянджи, Сумгайыта и Нахчывана будут платить в среднем 40 манатов. В прочих районах страны — не меньше 30 манатов. Заинтересованность страховщиков в принудительном страховании недвижимости можно понять. По некоторым оценкам, потенциал обязательного страхования недвижимого имущества по республике достигает 350-400 млн манатов. Но загвоздка была в механизмах принуждения – как заставить граждан платить за договор страхования?

Ранее в СМИ сообщалось, что страховщики готовят свои предложения, где одним из пунктов станет указание в квитанции за потребленную электроэнергию суммы страховки. Т.е., оплачивая электричество, владелец недвижимости будет вынужден погасить страховой взнос. Перефразируя выражение из культового советского фильма, «не будут платить – отключим свет». Но такое, опять же, нуждается в интеграции информационных систем различных госструктур – «Азеришыг», Службы реестра недвижимого имущества и Бюро обязательного страхования. Все это, возможно, только слухи, но цифровая база под такие начинания сегодня активно подводится.

В Ассоциации сообщили, что договоры обязательного страхования недвижимости впредь будут заключаться в электронной форме. Для этого даже предлагаются изменения в закон «Об обязательном страховании». Пока в электронном виде заключаются у нас только договоры обязательного страхования автотранспортных средств.