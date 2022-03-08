Президент США Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа на американский рынок.

Об этом он сказал во время прямого обращения из Белого дома во вторник, передает корреспондент Укринформа.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты поражают главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей», — отметил Байден в речи о дальнейших мерах по привлечению россии к ответственности за ее неспровоцированную и неоправданную войну в Украине.

Он уточнил, что российская нефть больше не будет приниматься в американских портах, и, таким образом, Америка нанесет еще один мощный удар по путинской машине войны. Байден подчеркнул, что, несмотря на негативные последствия для самой американской экономики, это решение было принято при мощной двухпартийной поддержке Конгресса США и всей страны, поскольку Америка не будет стоять в стороне и продолжит поддерживать Украину.

Кроме того, по его словам, решение США было обсуждено в ходе тесных консультаций с союзниками и партнерами, в частности в Европе.