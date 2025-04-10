Поток нефти из США в Китай, скорее всего, сократится практически до нуля из-за эскалации торговой войны между двумя странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это произойдет в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится.

Как пояснил Иван Мэтьюз, руководитель отдела анализа Азиатско-Тихоокеанского региона в Vortexa, с введением Китаем 84%-ных пошлин на товары из США стоимость американской сырой нефти увеличится почти вдвое — на $51 за баррель, что делает эксплуатацию американской сырой нефти нерентабельной для китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Поставки нефти из США в Китай снижались большую часть 2025 года из-за последовательных раундов тарифов президента США Дональда Трампа в то время, когда внутренний сектор переработки уже находится под давлением. Ответные меры Пекина, повысившие тарифы на импорт из США до 84%, а также последнее повышение американских пошлин до 125% только еще больше ухудшили ситуацию, отмечает агентство.

Для Китая эти поставки не являются жизненно важными. По данным аналитической компании Vortexa Ltd., поставки американский сырой нефти в КНР в первые месяцы этого года составили примерно 1% от общего объема импорта этой страны, однако это свидетельствует о более широком распаде торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.