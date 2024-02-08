Соединенные Штаты Америки в четверг, 8 февраля, ввели новые санкции против Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США (OFAC).

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина принимает уже вторую в этом году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех российских организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. В частности, ограничения будут касаться импорта российских алмазов и нефти.

«Ограничение цен и наши санкции привели к расширению скидок на российскую нефть, ограничивая доходы, на которые Кремль полагается в своей незаконной войне. Сегодняшние действия против судов, нарушающих лимит цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что мы можем и будем принуждать к соблюдению лимита. Кроме того, решимость OFAC помогает нам выполнить обязательства, взятые лидерами G7 в декабре по сокращению доходов России от торговли алмазами», — подчеркнул заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайан Нельсон.

Отмечается, что под санкции попали компании Zeenit, Oil Tankers, SCF и Talassa, базирующиеся в ОАЭ, а также NS Leader Shipping, зарегистрированная в Либерии. Также, согласно новым санкциям США, запрещается ввоз нетехнических алмазов, добытых в РФ и ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из РФ или экспортируемых оттуда.