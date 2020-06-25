США введут пошлины на китайские морепродукты, если КНР не будет закупать лобстеров

Президент США Дональд Трамп поручил администрации рассмотреть возможность введения пошлин на китайские морепродукты, если Китай не будет закупать американских лобстеров. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-службой Белого дома меморандуме.
Омары входят в номенклатуру продукции, которую Пекин согласился приобретать в рамках первой фазы торговой сделки.
«Торговый представитель США должен с 15 августа ежемесячно предоставлять отчет, где должны содержаться сведения о прогрессе Китая в выполнении обязательств по закупкам морепродуктов, объеме ежемесячного экспорта лобстеров штатом Мэн и другими штатами в Китай, — отмечается в распоряжении. — В случае если торговый представитель определит, что Китай не выполняет свои обязательства по закупкам морепродуктов в рамках первой фазы соглашения, необходимо рассмотреть принятие всех соответствующих мер по введению ответных пошлин на морепродукты из Китая».
Трамп 5 июня в штате Мэн объявил, что США введут пошлины на автомашины, импортируемые из ЕС, а также на ряд наименований товаров КНР, если Брюссель и Пекин не отменят таможенные сборы на американских омаров.(ТАСС)