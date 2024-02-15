США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении.

Об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в четверг в ответ на вопрос Trend в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении. Мы никогда не признавали независимость каких-либо частей Азербайджана. Мы всегда голосовали в Совете Безопасности за территориальную целостность обеих сторон», — отметил он.

«Напряженность на азербайджано-армянской границе вызвала тревожность. Я был рад видеть, что обе стороны предприняли усилия, чтобы остановить эту эскалацию. Я бы посоветовал им продолжать говорить об этом. Потому что, если вы не стреляете друг в друга, легче вести разговор, в котором вы разрешите свои разногласия.

Жаль, что это произошло. Но было принято решение не допустить эскалации ситуации, и это решение, которое должны были принять обе стороны, и я надеюсь, что обе стороны готовы его поддержать», — отметил он.