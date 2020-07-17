США возвращают дипломатов в Китай

Более 100 американских дипломатов и членов их семей вылетели в Китай. Об этом стало известно из внутренней электронной переписки Госдепартамента.

Вашингтон приступил к реализации планов по переукомплектованию дипмиссии, которая была эвакуирована в феврале из-за эпидемии коронавируса.

Чартерный коммерческий рейс вылетел из аэропорта им. Даллеса под Вашингтоном в южнокорейскую столицу Сеул, где пассажиры совершили пересадку, чтобы отправиться в китайский город Гуанчжоу.

Как следует из электронного письма, с которым ознакомилось агентство Reuters, планируется организовать дополнительные рейсы для возвращения дипломатов.

| 2020-07-17T18:14:39+04:00 17 июля 2020, 20:30|12345 (Пока оценок нет)
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