США «вновь пришли в движение» — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что страна снова начала двигаться после начала его полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в выдержки из его речи в конгрессе, которые распространил Белый дом.

Американский лидер отметил, что после 100 дней его президентства он может доложить гражданам, что Соединенные Штаты «вновь пришли в движение».

По его словам, США «превращают беду в шанс, кризис в возможности, неудачу в силу».

Глава Белого дома также указал, что его администрация, кроме вакцинации населения страны от коронавируса, создает «сотни тысяч» рабочих мест и старается гарантировать честность и справедливость в обществе.

Отмечается, что Байден в среду, 28 апреля, выступит перед членами Сената и Палаты представителей Конгресса США.