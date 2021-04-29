США «вновь пришли в движение» — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что страна снова начала двигаться после начала его полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в выдержки из его речи в конгрессе, которые распространил Белый дом.

Американский лидер отметил, что после 100 дней его президентства он может доложить гражданам, что Соединенные Штаты «вновь пришли в движение».

По его словам, США «превращают беду в шанс, кризис в возможности, неудачу в силу».

Глава Белого дома также указал, что его администрация, кроме вакцинации населения страны от коронавируса, создает «сотни тысяч» рабочих мест и старается гарантировать честность и справедливость в обществе.

Отмечается, что Байден в среду, 28 апреля, выступит перед членами Сената и Палаты представителей Конгресса США.

| 2021-04-29T02:24:16+04:00 29 апреля 2021, 06:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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