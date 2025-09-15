Соединённые Штаты и Китай на переговорах о взаимной торговле в Мадриде пришли к рамочному соглашению, которое позволит соцсети TikTok продолжить работу в Соединённых Штатах. Об этом заявил по итогам переговоров министр финансов США Скотт Бессент. Об успехе переговоров написал и президент Дональд Трамп, непрямо упомянув и о том, что был разрешён вопрос с TikTok.

Как отметил Бессент в интервью Reuters и Bloomberg, условия соглашения, которые сейчас вырабатываются, должны обеспечить интересы национальной безопасности США, при этом соцсеть сохранит свои «китайские характеристики». Подробностей он не привёл. Бессент подчеркнул, что угроза запрета в США популярной в особенности у молодёжи сети с короткими видео заставила китайских участников переговоров быть сговорчивее.

Трамп ранее написал в соцсети Truth Social, что с Китаем достигнуты договорённости о продаже «определённой компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти». Речь очевидно идёт об американском подразделении TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Ещё при предыдущей администрации Конгресс США при участии обеих партий принял закон, в котором обязал ByteDance продать американское подразделение TikTok под угрозой полной блокировки. Мотивом этого были соображения национальной безопасности. Трамп распорядился продлить отведённое на продажу TikTok время и вести переговоры с Китаем по этому вопросу.

Ожидается, что 19 сентября Трамп проведёт телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и тогда же будут опубликованы подробности сделки и других торговых договорённостей. Бессент подчеркнул, что, если бы соглашения не было, разговор Трампа и Си Цзиньпина бы не состоялся.